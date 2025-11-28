5'inci Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi İstanbul'da başladı

İSLAM İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde, bu yıl ' Filistin İçin Adalet Zulme Karşı Direniş' temasıyla düzenlenen 5'inci Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi başladı. Program 60'tan fazla ülkeden katılan genç katılımcıların dört ayrı oturumunda 3 gün boyunca yapacağı konuşmalarla devam edecek.

Uluslararası imam hatip lisesi öğrencilerinin ve Türkiye'deki diğer anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı programdan çıkıcak olan bildiri İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne sunulacak. Zirvenin açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Yelkenci, İstanbul Valisi Davut Gül, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Av. Şaban Kurt ve başka ülkelerden öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Ardından 4 zirvenin özeti olan video ve 5.Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin tanıtım videosu izletildi. Videonun ardından konuşmasını gerçekleştiren Vali Gül'e Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Av. Şaban Kurt tarafından hediye takdim edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Taha Aydın tarafından ise Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ömer Yelkenci'ye hediye takdim edildi.

'İSRAİL SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Yelkenci, "Geçtiğimiz zirvede de yine puşilerin üzerindeki Filistin bayrakları ile karşınıza çıkmıştık, beraber olmuştuk. Bugün de aynı şekilde karşınıza çıkmış olmamız bu meselenin hala bitmemiş olmadığı noktasında bizi çok üzmekle beraber bunu gündemden düşürmeyeceğimize dair büyük bir haykırış olması vesilesiyle de çok anlamlı buluyorum. Önümüzdeki sorun tam olarak İsrail sorunudur. Biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Dünyada, çağımızda bizim zamanımızda bu büyük zulüm gerçekleşirken biz bunu engellemek için ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabını verdiğimizde ve kendimizi doğru bir şekilde tanımlayabilip konumlayabildiğimizde zannediyorum ki bu İsrail sorunun çözümünde önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

'BU YIL TEMA; KORKMA GENÇLİĞİN RUHU BURADA'

Yelkenci, "Gazze'ye selam olsun, zulme karşı mazlumun yanında duran herkese selam olsun, güçlünün karşısında zalimin karşısında hakkın, hakkı olanın, haklı olanın yanında durana selam olsun. İslam dünyasının gençliği burada. Bu bizim için çok büyük bir umuttur. Bizim İstiklal Marşımızın ifade ettiği anlamı her yıl gençlerimize, çocuklarımıza anlatabilmek için yıl boyunca kutlamalar yaparız ve bu kutlamaların bir teması olur. Bu temada gençler tarafından belirlenir. Bu yılki tema 'Korkma gençliğin ruhu burada'. Bu Türkiye için böyle iken bu zirve vesilesi ile görüyoruz ki İslam alemi içinde bugün bu böyle 'Korkma gençliğin ruhu burada'. Siz gençler burada yapacağınız tartışmalarla bu zirveden çıkaracağınız fikirlerle, görüşlerle o keskin zekanızla, o cesur yüreğinizle hiç şüphesiz ki yetişkinlere yol göstereceksiniz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaptığımız bütün işlerde gençlerimizin, öğrencilerimizin görüşlerini önemsemeyi birinci sıraya, merkeze koyuyoruz. Bu anlamda inanıyorum yüzlerce kararı dikkate alınmayan Birleşmiş Milletler'in yapamadığını ve İslam ülkeleri olarak bizim büyük organizasyonlarımızın yapamadığı etkiyi sizin bu keskin zekalarınızdan ve cesur yüreklerinizden ortaya dökülecek olan öneriler, yol kılavuzluklar bize yol gösterecek ve biz bu sorunu çözme noktasında büyük bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'BU ŞEHİRDE İSLAM ÜLKELERİNDEKİ MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN DÜNYANIN MESELELERİNİ KONUŞMASI ÇOK KIYMETLİ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul köklü bir geçmişi olan bir şehir. Medeniyetlere ev sahipliği yapan, farklılıkları zenginlik gören, bu anlamda yüzyıllardır, bin yıllardır barışın, kardeşliğin, adaletin olduğu bir şehir. Bu şehirde liselilerin İslam ülkelerindeki Müslüman öğrencilerin bir araya gelip dünyanın meselelerini konuşması, özelde de, Gazze'de olan, dünyanın gözü önünde maalesef cereyan eden bu katliamı, konuşmaları, istişare etmeleri çok kıymetli. Bunu ev sahipliği yapmaktan dolayı çok memnunuz. İstanbul 21 yaşında Sultan Fatih'in fethettiği bir şehir. O açıdan liselilerin dünyayla ilgili bir meseleleri varsa dünyayla ilgili bir iddiaları varsa adaletle ilgili, barışla ilgili, kardeşlikle ilgili ve yeni dünya düzeniyle ilgili bir şey konuşulacaksa bunun en doğru mekanlarından, şehirlerinden biri herhalde İstanbul olurdu" şeklinde konuştu.

'DÜNYA BARIŞINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ'

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "300'den fazla kardeşimiz burada dört gün boyunca İslam dünyasının ve dünyamızın ortak sorunlarını tartışacaklar. Bunlarla alakalı çözüm önerilerinde bulunacaklar. Vardıkları sonuçları da biz İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak İTY ve Birleşmiş Milletlere, çeşitli karar organlarına arz edeceğiz. Orada karar haline gelecek. Dolayısıyla hem ümmet birliğine hem de dünya barışına çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Ben inanıyorum ki burada yetişen genç kardeşlerimiz yetiştikçe, mezun oldukça aldıkları görevlerde çok başarılı olacaklardır" ifadelerini kullandı.