5 ilde organize suç örgütüne operasyon! 1,2 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti

Jandarmanın, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonda 41 şüphelinin yakalandı, 26'sı tutuklandı. Şüphelilerin 1,2 milyar TL'lik hesap hareketleri olduğu da belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; Aydın'da baskı ve cebir uygulayarak işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yürüttükleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

HESAP HAREKETLERİ ŞOKE ETTİ

1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
