5.0'lık deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken sarsıntı İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadı. Hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmayın" dedi.

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te gerçekleşen deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü5.3 olarak açıkladı. Sarsıntı İstanbul yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Bursa'dan da hissedildi.

VALİLİK: İSTANBUL'DA HASAR BİLGİSİ YOK

İstanbul genelinde birçok noktada vatandaşlar kendini dışarı atarken İstanbul Valiliği depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıp İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisinin alınmadığı aktarıldı.

"Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır." denilen açıklamada "Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

