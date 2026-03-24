IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı Ankara'da düzenlendi

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı, Ankara'da yapıldı.

Bu yıl 48'incisi düzenlenen ve İstanbul ile İzmir'de de gerçekleştirilecek fuar kapsamında, 30 ülkeden yaklaşık 100 okul Ankara'da bir araya geldi.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki öğrencilerin en çok Avrupa ülkelerine ilgi gösterdiğini belirtti.

Hollanda, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerin de yoğun talep gördüğünü ifade eden Akar, ABD ve Kanada'nın yanı sıra Uzakdoğu'daki çeşitli ülkelerden okulların da fuarda tanıtıldığını vurguladı.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinin de bu yıl fuarda yer aldığını belirten Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'da genç nüfus sayısı düşüyor ve üniversitelerde ciddi boşluklar oluşuyor. Kontenjanlar dolmuyor, bu nedenle çok ciddi bir rekabet var. Hem ülkeler arası hem de üniversiteler arası rekabet var. Avrupa'yı çevreleyen ülkeler içinde de en genç nüfusa sahip ülke Türkiye. Doğal olarak akademik başarısı yüksek Türk öğrenciler, Oxford ve Cambridge'in de radarında."