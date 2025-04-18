47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılacak Çocuklar Türkiye'ye Gelmeye Başladı

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

"Hayat, çocuklar gülünce güzel" ana temasıyla düzenlenecek şenlikler için Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden 19 misafir çocuk Türkiye'ye geldi.

Öğrencilerden Salem Ramadani, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Türkiye'de bir çocuk şenliğine davet edilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ramadani, "Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli olacak. Farklı çocuklarla çok güzel dostluk kuracağıma inanıyorum. Bizim açımızdan ve sosyalleşme açısından çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ulviye Aydini, etkinliğin çok eğlenceli ve güzel olacağını söyledi.

Şenliğe 30 ülkeden katılım gerçekleşecek.

-1979'dan bu yana TRT'de kutlanıyor

İlki 1979 yılında düzenlenen ve TRT'nin dünya çocuklarını buluşturmak üzere hayata geçirdiği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne beş ülke katılmıştı. Takip eden yıllarda coşkusu ve kitlelere verdiği mesaj nedeniyle şenlik dünyanın gözünün çevrildiği, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyon haline dönüştü.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği coşkusu 1979-2000 yılları arasında Ankara'da yaşandı, sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlanmaya devam etti.