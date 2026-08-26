Taşkent'te İslam Medeniyeti Medya Forumu Sona Erdi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "İslam Medeniyeti: Yeni Bakış Açısı, Yeni Keşifler" Uluslararası Medya Forumu, İslam medeniyetinin tarihi mirasının ve kültürel değerlerinin çağdaş medya imkanlarıyla dünyaya tanıtılmasının ele alındığı oturumların ardından sona erdi.

Özbekistan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen forum, dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerini Taşkent'te bir araya getirdi. Foruma, Anadolu Ajansı (AA) adına Dış Haberler Direktörü Faruk Tokat katıldı.

Forumun ikinci gününde "Yüzyılları Birbirine Bağlayan Miras: İslam Medeniyetinin Manevi Özü" ve "Tarihi Mirastan Yeni Bir Rönesansa: Özbekistan'ın İslam medeniyeti fikrinin gelişimindeki rolü" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 46 ülkeden medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve uzmanların katıldığı forumda katılımcılar, İslam medeniyetinin tarihi mirasının tanıtılması, yeni medya araçlarının kullanımı ve Özbekistan'ın bu mirasın uluslararası alanda tanıtılmasındaki rolü konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İslam medeniyetine ilişkin yayınlar tanıtıldı

İslam Medeniyeti Merkezi Bilimsel Sekreteri Rustam Cabbarov, merkez tarafından hazırlanan ve Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mirasını konu alan yayınlar hakkında bilgi verdi.

Cabbarov, "Katta Langar Kur'anı", "Özbekistan Tarihindeki Büyük Şahsiyetler", " Özbekistan'ın Kültürel Mirası Dünya Koleksiyonlarında" ve Kur'an-ı Kerim'in nadir el yazmalarını konu alan çeşitli kitap ve albümlerin hazırlandığını söyledi.

Forum kapsamında ayrıca "114 adet Kur'an: İslam Dünyasının 114 Hat Sanatı Başyapıtı", "Katta Langar Kur'anı: Gerçekler ve Efsaneler", "Yapay Zeka - Kadim El Yazmalarını Okumanın Dijital Anahtarı" ve "Özbekistan Tarih Haritasında: İmparatorluklar, Medeniyetler, Çağlar" konularında sunumlar yapıldı.

Etkinlikte ayrıca İslam dünyasının hat sanatı mirası, tarihi eserlerin yapay zeka teknolojileriyle korunması ve gazetecilikte yapay zeka kullanımı gibi konular da ele alındı.

"Şevket Mirziyoyev - Bilge Lider" kitabı tanıtıldı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, video konferans yoluyla foruma katılarak Özbekistan'daki kültürel miras çalışmalarının önemine değindi.

Kılıç, IRCICA ile Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi arasındaki işbirliğinin güçlendiğini belirterek, ortak çalışmaların İslam medeniyetinin tarihi mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Forumda ayrıca IRCICA tarafından yayımlanan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in çalışmalarını konu alan "Şevket Mirziyoyev - Bilge Lider" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Özbekistan'ın İslam medeniyeti ve kültürel mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılmasının yanı sıra farklı ülkelerin medya kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen forumun sonunda katılımcılar, etkinliğin sonuçlarını içeren nihai belgeleri kabul etti.

Katılımcılar, yarın tarihi Semerkant şehrini ziyaret ederek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi mekanların yanı sıra İmam Buhari Külliyesi ve Hadis Çalışmaları Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA