400 sanatçı Ankara'da Cumhuriyet Bayramı konserinde Türk dünyasını buluşturdu

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Cumhuriyet Bayramı Konseri kapsamında, Türk dünyasının seçkin sanatçıları Başkentli sanatseverlerle buluştu.

Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Özel Konseri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türk dünyasının sesleri ve sahne kültürüyle buluşturdu.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, tenor Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve Türk dünyasının başarılı solistlerine eşlik etti.

Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen'in özel konuk olarak katıldığı konser, toplam 400 sanatçıyı Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için aynı sahnede bir araya getirdi. Dinleyiciler, sanatçıların seslendirdiği eserlere alkışlarla eşlik etti.

Konserde ayrıca, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin Devlet Halk Dansları Toplulukları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konseri izleyerek sanatçıların ve sanatseverlerin bayram heyecanına ortak oldu.

Konsere ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı katıldı.

Konser, CSO eşliğinde seyircilerin 10. Yıl Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.

"Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bakan Ersoy, konsere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "400 sanatçı, aynı sahne, aynı coşku. Cumhuriyetimizin 103. yılını Türk dünyasının ortak sesiyle kutluyoruz. Bu akşam Ankara Arena'da Türk Dünyası Özel Konseri'ni izleyerek sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yanı sıra Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve birbirinden değerli solistlerin, koroların ve dans topluluklarının unutulmaz bir gece yaşattığını belirtti.

Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özel konuğumuz Dimash Qudaibergen de sesi ve yorumuyla bu anlamlı buluşmaya ayrı bir renk kattı. Bu gece aynı sahnede buluşan Türk dünyasının sanatçıları, ortak kültürümüzün zenginliğini ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Farklı coğrafyalardan yükselen sesler, Cumhuriyetimizin coşkusunda birleşti. Kültür ve sanatın kurduğu bağlarla Türk dünyası arasındaki yakınlığı güçlendirmeye, ortak mirasımızı birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu özel gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, topluluklarımıza ve bizlerle aynı heyecanı paylaşan sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA