40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Ankara Festival Orkestrası'nın Cenap And anısına düzenlediği konserle açıldı. Festival, 4-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve çok sayıda sanatçıyı bir araya getirecek.

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Ankara Festival Orkestrası'nın Cenap And anısına verdiği konserle başladı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 40 yıldır kesintisiz düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu yıl 4-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda festivalin açılışı dolayısıyla Ankara Festival Orkestrası, CSO Ada Ankara'da Cenap And anısına konser verdi.

Konserde, şef Orhun Orhon yönetimindeki orkestra, mezzosoprano Ezgi Karakaya solistliğinde, Hector Berlioz'un "Les Nuits d'Ete Op. 7" eserini ve Joseph Haydn'ın "103. Senfonisi"ni yorumladı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, konser öncesi yaptığı konuşmada, 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali dolayısıyla davetlilerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 39 festivalde, 67 ülkeden 15 bini aşkın sanatçı, 623 solist ve 272 şefin bir araya geldiğini, 765 konser ve etkinlik yapıldığını belirten Başman, bu festivallerde dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan kültürlerin paylaşıldığını ifade etti.

Başman, bu yılki festivale ilişkin bilgi vererek, festivalin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
