4'üncü 'Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı' açıldı

BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, 'Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin' temasıyla Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Fuar 7 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yılki fuar, 40 stant ve 120'den fazla yayıneviyle kitapseverleri ağırlıyor. Bir milyon kitabın yer aldığı fuarda 100'ün üzerinde yazar okurlarıyla buluşurken, fuarın 10 gün boyunca iki milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Bu kapsamda bugün Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bu fuarın, okuma kültürümüzü geliştirmesi, yayıncılık sektörümüze güç katması ve toplumumuzun her kesimini kitapla buluşturması açısından çok önemli bir yapıtaşı olduğuna inanıyoruz. Bu yılın teması 'Bahçelievler'den Gazze'ye'. Bahçelievler'in kalbinde yükselen bu fuar, Gazze'de yaşanan insani felaketi unutmayan, unutturmayan, kelimelerle, kitaplarla ve kültürle dayanışma gösteren yüce bir sesin organize olmuş halidir. Kültür ve sanatın sınırlarını aşan bu birleştirici güç, Bahçelievler'den Gazze'ye uzanan bir gönül köprüsü kurmaktadır. Zulmün karşısında insan onurunu, adaleti, barışı ve kardeşliği savunan bir ses yükselmektedir" dedi.

'YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BİRÇOK PROJEYE İMZA ATIYORUZ'

Yazgı, "Kültür ve Turizm Bakanı olarak temel hedefimiz, Türk kültürünü, sanatını ve edebiyatını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak, yayıncılık sektörümüzü desteklemek ve okuma kültürünü toplumun her kesimine yaymak. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında birçok projeye imza atıyoruz. 1952'den bu yana sürdürülen Milli Kültür Eserleri Basım ve Yayın Projesi ile kültürel hafızamızın önemli eserlerini okurlarla buluşturuyoruz. Türk Mutfağı, Türk Kitap Sanatı, Yoğurt Uygarlığı gibi prestij eserlerle Türk kültürünü dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Genç yazarlarımızı ve yayın evlerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. 2005 yılından bu yana 99 ülkede, 64 dilde 4 bin 465 esere destek sağladık. Böylece Türk kültürünü, edebiyatını ve sanatını dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Genç yazarlarımızın ilk kitaplarını destekleyerek yayımlamalarına imkan sunduk" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KIYMETLİ BİR PROGRAMDA BİR ARADAYIZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de "Belediyelerimiz elbette şehirleri inşa eder. Mimar Turgut Cansever'in ifadeleriyle, "şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller inşa ettiğiniz şehirleri tahrip eder" der. Bu yüzden AK Parti belediyeleri olarak biz şehri imar ediyoruz, inşa ediyoruz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla kentin kimliğini koruyarak gelişmesine vesile oluyoruz. Ama bir diğer taraftan da neslin ihyasını ve inşasını ihmal etmiyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize ilçelerimizin tüm fertlerine dokunan, onların gelişimine katkı sunan çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de bu anlamda çok kıymetli bir programda bir aradayız. Kitap okumak, bilgimizi, becerimizi ve geleceğe dair tasavvur yeteneğimizi geliştirirken, kişisel gelişimimizin yanı sıra sabrı ve stresi azaltan bir katkı da sunuyor. Bu açıdan kitapla hemhal olmak, kitapla bir arada olmak ve kitapla kurduğumuz bağı artırmak adına bu etkinlikler son derece önemli" dedi.

BAHADIR: İKİ MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün 120 yayınevi ile yaklaşık bir milyon kitabın yer aldığı bir fuar açıyoruz. Geçen yılı da aşarak iki milyona yakın ziyaretçi hedefliyoruz. 10 gün boyunca yazarlarımız, şairlerimiz, düşünürlerimiz burada olacak, imza günleri, söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu yıl iki ana temamız var. Birincisi: Gençleri, çocukları ve tüm komşularımızı kitapla ve kokusuyla buluşturmak. Evet, çağ dijital çağ ama o taze basılmış kitabın kokusunu, dokusunu hissettirmek istiyoruz. İster basılı ister dijital olsun, okuma kültürünü artırmak istiyoruz. İkincisi, biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana, yani iki yılı aşkın süredir dünyada "soykırım bile diyemediğimiz" bir vahşet yaşanıyor. Sadece Müslümanları, çocukları, anneleri değil, annelerin karnındaki çocukları bile öldürüyorlar. Aslında dünyada, insanlığı öldürüyorlar. Vicdanı öldürüyorlar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Sene 2025, Kasım ayındayız ama televizyonu açtığımızda sanki bir maçın canlı yayınını izler gibi, katil Netanyahu ve siyonistlerin yaptığı vahşeti izliyoruz. Hitler'i aratır bir liderle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.