4. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali İptal Edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde 5-7 Eylül'de yapılması planlanan 4. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali, İsrail'in Gazze saldırıları ve yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal edildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde festivale ilişkin yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Filistin ve Gazze'de bir insanlık dramının yaşanması ve ülkenin belirli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yapılan istişarenin ardından iptal kararını aldıklarını söyledi.

Vatandaşların bu karara saygı duyacaklarına inandıklarını ifade eden Kaya, "Ülkemizde yaşanan orman hadiseleri ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle böyle bir karar aldık. İnşallah bu acılarımızı atlattıktan sonra kaldığımız yerden etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin de bir yandan Gazze'de bebeklerin, diğer yandan yanan ormanlar nedeniyle ciğerlerinin yandığını belirtti.

Bu acılar üzerine bir festivalin doğru olmayacağına karar verdiklerini aktaran Şahin, "Bu karar, sadece bir etkinliğin iptali değil, vicdanın sesi, merhametin yükselişi ve bir insanlık çağrısıdır. Bu yıl Midyat, müzikle değil dualarla buluşuyor. Çünkü bugün eğlenmek değil, el uzatmak, alkış değil, dua toplamak zamanıdır. Midyat, bir festival iptal etmiyor, insanlığa bir duruş gösteriyor." şeklinde konuştu.