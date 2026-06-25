Haberler

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 3 gün süreyle 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, bu geleneğin vakıf emanetlerini yaşattığını belirtti.

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla 4 ilde 3 gün süreyle aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Selahattin Eyyubi Külliyesi ve Eğil Peygamberler Türbesi Cami'nde, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Şevket Başak Cami'nde, Bingöl'de Ulu Cami'de, Mardin'de ise Sultan Şeyhmus Külliyesi ile Şakir Nuhoğlu Cami'nde aşure ikramına başlandı.

4 kentte 3 gün süreyle 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kurucularının bıraktığı şartların bugün de uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Aşure ikramlarının yalnızca bir gelenek olmadığını vurgulayan Demir, bu uygulamalarla vakıf kurucularının emanetlerinin yaşatıldığını ve vatandaşlarla aynı sofranın bereketinin paylaşıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük