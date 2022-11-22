4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Konya'da ikamet eden ve 4 çocukları olduğu öğrenilen Fadime ve Mehmet Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Ekipler, Mehmet Dağlı'nın önce kendisini daha sonra da eşini vurduğunu düşünüyor.