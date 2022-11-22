4 çocukları olan karı koca, araçta ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
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Konya'da ikamet eden ve 4 çocukları olduğu öğrenilen Fadime ve Mehmet Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Ekipler, Mehmet Dağlı'nın önce kendisini daha sonra da eşini vurduğunu düşünüyor.
Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta bulunan aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi.
EKİPLER TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR
Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu. Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
DAĞLI ÇİFTİNİN 4 ÇOCUĞU VARDI
Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler: