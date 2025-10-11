4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali 13-16 Ekim'de Yapılacak

Afyonkarahisar'da "4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali" 13-16 Ekim'de gerçekleşecek.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenecek.

189 ülkeden 2 binin üzerinde kısa film ve belgesel filmin başvuru yaptığı festivalde, ön değerlendirmeler tamamlandı. Belirlenen 24 finalist film, özel bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen'in yaptığı "Anka Kuşu Gazze" belgeseli Anadolu'da ilk gösterimini yapılacak.

Gazzeli müzisyenler Fares Anbar ve Mohamed Al-Ashai de 16 Ekim'de yapılacak kapanış programında konser verecek.

Söyleşiye de katılacak Türkan Şoray'a "4. Büyük Taarruz Onur Ödülü" verilecek.