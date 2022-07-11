4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Toybelen İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title