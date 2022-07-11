4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.
Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
AA / Recep Bilek - Güncel