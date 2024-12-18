Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

3B şehir modelleriyle şehirlerin dijital ikizleri çıkarılacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi', şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarılmasını sağlayarak, vatandaşların yapılarla ilgili güvenilir bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak. Proje, akıllı şehirler için altyapı oluşturacak ve afet yönetiminde kullanılacak.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" yeni yılla birlikte hayata geçiyor. Şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığı proje ile vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması kolaylaştırılacak.

PROJE AFET YÖNETİMİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak proje ile mevcut yapı stokunun tespiti ve takibi, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesi sağlanacak. Proje, ayrıca deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin yönetiminde de fayda sağlayacak. Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve erken müdahale imkanı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak.

Öte yandan tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark da tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konum verileri sağlanacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.

İSKANLI VE İSKANSIZ BİNALARIN TAKİBİ DE YAPILABİLECEK

Projeyle işlem süreci, kadastro veri kalitesinin artırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtarılmış olacak.

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgilerinin vatandaşların kullanımına sunulabileceği proje sayesinde iskanlı ve iskansız binaların takibi de yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.

BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesi kapsamında Tekirdağ'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirmede, kat irtifakı, kat mülkiyetine konu olan işlemlerde "aplikasyon projesi" ile mimari projelerin üç boyutlu sayısal yapı modeli uygulamaları anlatıldı.

"3B YAPI MODELİNİN OLUŞTURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK"

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını ve vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını söyledi. Proje sayesinde 3 boyutlu bina verilerinin üretilebildiğini aktaran Akdemir, "Teknolojinin ilerlediği günümüzde geleneksel kadastro yöntemlerinin yanı sıra 3 boyutlu kadastro sistem ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçların daha fazla arttığı bir dönem yaşamaktayız" dedi. Akdemir, artan kentleşme ve karmaşık yer mülkiyet alanlarının iç içe geçmesi gibi etkenlerden dolayı iki boyutlu haritaların yetersiz kaldığını ifade etti.

"ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

1 Ocak'tan itibaren projenin 81 ilde başlayacağını hatırlatan Akdemir, "'Türkiye Yüzyılı' şiarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak teknolojiyi benimseyen, çözüm odaklı yaklaşımlarımızı 3 boyutlu kadastro sistemlerine geçiş sürecini Edirne'de gerçekleştirdik. Pilot çalışmalar tamamen bitmiş durumda. Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla 1 Ocak 2025 tarihinde 3 boyutlu yapı modellerinin oluşturulması projesi Türkiye geneline yayılarak, yapılacak kat irtifakı ve kat mülkiyetinde 3B yapı modelinin oluşturulması zorunlu hale gelecektir." diye konuştu.

Akdemir, 3 boyutlu kadastro taşınmazlarının hem yatay hem dikey kayıt altına alınmasını sağlayarak, kat mülkiyetinin doğru yönetilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Projenin ülkenin ve kurumların geleceğine yön verecek olmasından dolayı önemli olduğuna dikkati çeken Akdemir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde paydaşları bir araya getirdiklerini, uygulamalarla alakalı çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydetti. Toplantıya, Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Tekirdağ Tapu Müdürü Serhan Demirbilek, belediyelerin teknik personelleri, tapu ve kadastro müdürlüklerinin personelleri ve serbest harita mühendisleri katıldı.

3B şehir modelleriyle şehirlerin dijital ikizleri çıkarılacak
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
img

Günler sonra ortaya çıktı! Soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay
img

Et almaya gelen vatandaşlar, yeni yasağa anlam veremedi
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.