Haberler

38. Ahilik Haftası Kutlamaları Kapsamında TRT Özel Konseri Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valiliği'nin ev sahipliğinde 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde ücretsiz bir TRT konseri düzenlenecek. Konser, 22 Eylül saat 20.30'da Cacabey Meydanı'nda yapılacak ve sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.

Kırşehir Valiliğinin ev sahipliğinde 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında TRT özel konser düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre konser, 22 Eylül saat 20.30'da Kırşehir Cacabey Meydanı'nda halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek, TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından da canlı yayınla müzikseverlerle buluşacak.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki konserde Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın sahne alacak.

Etkinlikler kapsamında TRT FM'de yayımlanan "Yol Manzaraları" programı da bugün ve yarın saat 14.05- 16.00'te yayınlarını Kırşehir'den gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.