38. Ahilik Haftası Kutlamaları Kapsamında TRT Özel Konseri Düzenlenecek

Kırşehir Valiliğinin ev sahipliğinde 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında TRT özel konser düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre konser, 22 Eylül saat 20.30'da Kırşehir Cacabey Meydanı'nda halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek, TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından da canlı yayınla müzikseverlerle buluşacak.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki konserde Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın sahne alacak.

Etkinlikler kapsamında TRT FM'de yayımlanan "Yol Manzaraları" programı da bugün ve yarın saat 14.05- 16.00'te yayınlarını Kırşehir'den gerçekleştirecek.