34. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya'da Başladı

Antalya, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından düzenlenen 34. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye ve yurt dışından 3 bin bilim insanı ve hekim katılıyor.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan, AA muhabirine, TOTBİD'in Türkiye'deki ortopedi ve travmatoloji alanında faaliyet gösteren en köklü ve geniş kapsamlı dernek olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin ortopedi ve travmatoloji uzmanını temsil ettiklerini kaydeden Demirhan, derneğin 3 bin 15 uzman ve profesör düzeyinde üyesinin, ayrıca 1865 aday üyesinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde 6 şube, 12 alt çalışma grubu ve 3 komisyonla faaliyet yürüttüklerini aktaran Demirhan, TOTBİD'in Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik Ortopedi ve Travmatoloji Derneklerinin Türkiye'deki tek yetkili kurumu olduğunu bildirdi.

Her yıl kongrelerinde bir ülkeyi "konuk ülke" olarak ağırladıklarını dile getiren Demirhan, "Bu yıl konuk ülkemiz Macaristan. Biri İngilizce olmak üzere 12 salonda bilimsel oturumlarımız sürüyor. Biz de diğer ülkelerin kongrelerine konuk ülke olarak davet ediliyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Kore'deki kongreye katıldık, önümüzdeki yıl ise Kore'yi 'konuk ülke' olarak ağırlayacağız." dedi.

Kongrenin ana temasının "Eğitim Standardı" olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirhan, TOTBİD olarak bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi. Ülke genelinde farklı seviyelerdeki eğitim merkezlerinde kalite standardını artırmak amacıyla her yıl 50'nin üzerinde çevrim içi ve bölgesel eğitim toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi tarafından da her yıl sınav yaparak tıpta uzmanlık öğrenciliği kazanmış kişilere iyi ve güvenilir ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduğu sertifikası verdiklerine işaret eden Demirhan, "Bu yıl güzel bir gelişme yaşandı. Brüksel'deki Avrupa Konseyi, Türkiye'de yapılan bu uzmanlık sınavının ana dilimizde yapılmasını kabul etti. İngilizce yazılı ve Türkçe sözlü sınavını geçen uzmanlarımıza Avrupa'da geçerli çalışma sertifikası verilecek. Bu belge, Türk Tabipleri Birliği ile Avrupa Uzmanlık Derneği ve Konseyi tarafından kabul edilen bir sertifikadır." diye konuştu.

Kongre, 9 Kasım Pazar günü sona erecek.