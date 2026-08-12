Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", 12-26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eserin 6 temsille sahneleneceği festivalde, Kazakistan'ın Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da yer alacak. Tüm temsiller saat 21.00'de başlayacak.

Festivalin açılışı, 12 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasıyla yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek üç perdelik eser, güç, sadakat, intikam ve aidiyet temalarını Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın hikayesi üzerinden anlatacak.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahneye taşınacak eserde Attila'yı Şafak Güç, Odabella'yı Bilge Yılmaz, Foresto'yu Burak Pektaş, Ezio'yu ise Serhat Konukman seslendirecek. Eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sunulacak.

Festival kapsamında 15 Eylül'de Lev Tolstoy'un ölümsüz eseri "Anna Karenina" da bale uyarlamasıyla sahnelenecek. Young Soon Hue'nun koreografisini üstlendiği neo-klasik yapımda, Anna Karenina'nın aşk, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında şekillenen trajik hikayesi anlatılacak.

"Carmina Burana" 250 kişilik kadroyla sahnede

Festivalin dikkati çeken yapımlarından Carl Orff'un "Carmina Burana" sahne kantatı, 19 ve 21 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Volkan Ersoy'un sahnelemesiyle gerçekleştirilecek yapımda orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans toplulukları aynı sahnede yer alacak.

Yaklaşık 250 kişilik kadroyla sahnelenecek eser, güçlü koro bölümleri, ritimleri ve koreografik anlatımıyla sanatseverlere kapsamlı bir sahne prodüksiyonu sunacak.

Festivalin kapanışı ise 25 ve 26 Eylül'de Kazakistan'ın Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Spartacus" balesiyle gerçekleştirilecek.

Aram Haçaturyan'ın bestesi, Nikolai Volkov'un librettosu ve Zaurbek Raybayev'in koreografisiyle sahneye taşınan eser, Roma İmparatorluğu'na karşı özgürlük mücadelesi veren gladyatör Spartacus'un destansı hikayesini konu alıyor.

Kuruluşu 1934 olan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Aspendos'taki temsilleri, festivalin kapanışını görkemli bir koreografiyle gerçekleştirecek.

Sanatseverler festival biletlerine Devlet Opera ve Balesi ile Biletinial'ın internet siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ile Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA