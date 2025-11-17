Haberler

30 Milyon Fidan Sahiplenildi: Geleceğe Nefes Oluyoruz

30 Milyon Fidan Sahiplenildi: Geleceğe Nefes Oluyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde 'gelecegenefes.gov.tr' platformu üzerinden 30 milyon fidanın sahiplenildiğini açıkladı. Bu yıl 81 ilde 14 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde 'gelecegenefes.gov.tr' platformu üzerinden 30 milyon fidan sahiplenildiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl 81 ilimizde toplam 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülke genelinde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımızın doğaya el uzattığı bu anlamlı günde, toplumun her kesimiyle birlikte geleceğe nefes olduk. Ayrıca 'gelecegenefes.gov.tr' platformu üzerinden vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen 30 milyon fidan, Türkiye'nin doğaya olan duyarlılığını en güzel şekilde göstermektedir. Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır" dedi. Karacabey, Türkiye'nin fidan üretim kapasitesine ilişkin de, "Orman Genel Müdürlüğü olarak 136 orman fidanlığımızda binden fazla türde fidan üretimi gerçekleştiriyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 600 milyon fidan ve tohum seviyesine ulaştı. Türkiye, bu kapasiteyle bölgesinde lider, dünyada ise sayılı ülkelerden biridir" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA 788 BİN 550 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamaya göre de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl da OGM koordinasyonunda, 'Geleceğe Nefes' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde; 1 milyon 280 bin 491 vatandaş, doğaya nefes olmak için bir araya geldi. 'Yeşil Vatan Seferberliği' anlayışıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kamu kurumları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, gönüllüler gibi Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar fidan dikim etkinliklerine katıldı. Bu yılki etkinliklerde, orman yangınlarında zarar gören bölgeler öncelikli olarak ele alındı. İstanbul'da yangında zarar gören 219 hektar alan için 788 bin 550 fidan toprakla buluşturuldu. Benzer şekilde Ege ve Akdeniz bölgelerinde de rehabilitasyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

1391 NOKTADA FİDAN DİKİMİ

Ülke genelinde 1391 noktada gerçekleşen fidan dikimleriyle, her yaştan vatandaş 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla doğaya katkı sundu. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve öğretmenlerin aktif katılımıyla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlenmesine destek verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolü kapsamında da 1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yıllık ortalama 13 milyon yolcu adına da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.