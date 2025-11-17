30 Milyon Fidan Sahiplenildi: Geleceğe Nefes Oluyoruz

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde 'gelecegenefes.gov.tr' platformu üzerinden 30 milyon fidan sahiplenildiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl 81 ilimizde toplam 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülke genelinde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımızın doğaya el uzattığı bu anlamlı günde, toplumun her kesimiyle birlikte geleceğe nefes olduk. Ayrıca 'gelecegenefes.gov.tr' platformu üzerinden vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen 30 milyon fidan, Türkiye'nin doğaya olan duyarlılığını en güzel şekilde göstermektedir. Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır" dedi. Karacabey, Türkiye'nin fidan üretim kapasitesine ilişkin de, "Orman Genel Müdürlüğü olarak 136 orman fidanlığımızda binden fazla türde fidan üretimi gerçekleştiriyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 600 milyon fidan ve tohum seviyesine ulaştı. Türkiye, bu kapasiteyle bölgesinde lider, dünyada ise sayılı ülkelerden biridir" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA 788 BİN 550 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamaya göre de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl da OGM koordinasyonunda, 'Geleceğe Nefes' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde; 1 milyon 280 bin 491 vatandaş, doğaya nefes olmak için bir araya geldi. 'Yeşil Vatan Seferberliği' anlayışıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kamu kurumları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, gönüllüler gibi Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar fidan dikim etkinliklerine katıldı. Bu yılki etkinliklerde, orman yangınlarında zarar gören bölgeler öncelikli olarak ele alındı. İstanbul'da yangında zarar gören 219 hektar alan için 788 bin 550 fidan toprakla buluşturuldu. Benzer şekilde Ege ve Akdeniz bölgelerinde de rehabilitasyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

1391 NOKTADA FİDAN DİKİMİ

Ülke genelinde 1391 noktada gerçekleşen fidan dikimleriyle, her yaştan vatandaş 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla doğaya katkı sundu. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve öğretmenlerin aktif katılımıyla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlenmesine destek verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' protokolü kapsamında da 1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yıllık ortalama 13 milyon yolcu adına da fidanlar toprakla buluşturuldu.