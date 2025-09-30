30 Eylül Türkiye Bilişim Günü Kutlandı

(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği, "30 Eylül Türkiye Bilişim Günü" dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Türkiye'nin ilk bilgisayar programcısı Kaya Kılan, "1960 tarihinde Avrupa'nın yarı doğusundan Japonya'ya kadar olan topraklar üzerinde elektronik bilgisayar bulunmuyor. Bundan dolayı ilk kez bilgisayara sahip olan ülke olarak gururluyuz, mutluyuz. Bu vesileyle bilgisayarın ülkemize gelişinin 65'inci yılını kutlarım" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye' ye ilk bilgisayarın geldiği tarih olan 30 Eylül 1960'ı anmak amacıyla her yıl kutlanan "30 Eylül Türkiye Bilişim Günü" kapsamında Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende, saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı. "Cumhuriyet var oldukça Bilişim günü de bu ülkede kutlanmaya devam edecek"

Türkiye'ye gelen ilk bilgisayarı kullanan ve Türkiye Bilişim Derneği eski Genel Başkanı Kaya Kılan, "Bugün 30 Nisan 1960 yılının 65'inci kutlama yılı. Bu tarih Türkiye açısından bilgisayar teknolojisinin adım attığı gün olarak önemli. 1960 tarihinde Avrupa'nın yarı doğusundan Japonya'ya kadar olan topraklar üzerinde elektronik bilgisayar bulunmuyor. Bundan dolayı ilk kez bilgisayara sahip olan ülke olarak gururluyuz, mutluyuz. O nedenle bu teknolojiden yararlanma boyutunu her gün biraz daha arttırarak geçmişe borcumuzu ödememiz lazım. O açıdan bilişimciler olarak ne kadar neyi yapıyoruz desek borcumuz ödenmez. O nedenle bilişimcilere öğüdüm bu borcu ödemek için hepinizin arkasından itmesi lazım. Bu vesileyle bilgisayarın ülkemize gelişinin 65'inci yılı kutlarım" şeklinde konuştu.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Altınsaat de şunları söyledi:

"Biz Türkiye Bilişim Derneği olarak biraz evvel kıymetli Başkanımızın ifade ettiği gibi 65 yıl önce ülkemizde endüstri devrimini ıskalayan ülkemizde bilişim devrimini zamanında yakalamak onun gereklerini ve faydalarını bu ülkede yaşayalım diye atılan adımların 65'inci yılını bilişim günü olarak iki yıldır kutluyoruz. Başkanımızın dediği gibi bu büyük gün Cumhuriyet var oldukça ülkede kutlanmaya devam edecek. O zamanda insanların henüz motorlu araçların bile çok nadir olduğu günlerde bilgisayarın bu ülkeye gelmesini ve bilgisayar teknolojisinin hayata geçirilmesi vizyonunu hayata uygulamaya koyan, buna öncülük eden ve bir dönemde derneğimizin genel başkanlığını yapan Sayın Kaya Kılan hocamıza burada bir kez daha önderliğinden dolayı teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Bu ülke her şeyiyle bilişim teknolojilerini en güzel teklifi ile kullanılmasını sağlayacaktır. Bunun için yeterli kaynağımız vardır. 54 yıllık Türkiye Bilişim Derneği de bu konuda üzerine düşen her görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye hazırdır" dedi.