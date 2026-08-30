CHP'den 30 Ağustos'ta Taksim'de Çelenk Töreni

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe başkanlarıyla birlikte Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Tekin, "Bugün çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu yolda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye'nin en önemli tarihlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda burada tarihin canlı tanığıdır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe başkanlarıyla birlikte Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu yolda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye'nin en önemli tarihlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda burada tarihin canlı tanığıdır. Biz sadece bir 30 Ağustos değil, aynı zamanda 103 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyeti içinde davranan bir siyasi partiyiz. Bugün burada bizlere eşlik eden gençlerimize, kadınlarımıza ve çok sayıda yurttaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran sunuyorum, saygılar iletiyorum."

Kaynak: ANKA