3 Yerde Yangınlar Kontrol Altına Alındı

3 YERDE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın, Didim ve İzmir Beydağ'daki yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil Vatan'da devam eden yangınları ise en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.