3 yaşındaki Elif’in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de, annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Elif Mavi Avli'nin (3) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elif Mavi'nin ailesi, otomobil sürücüsü F.A.B. (40) hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz etti.

Kaza, 3 Eylül'de, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.B. yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜYE ADLİ KONTROL

Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü F.A.B. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.A.B.'ye, 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi. Sürücü F.A.B.'nin ifadesinde "Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten sonra anne ve bir çocuğu bir anda aracımın önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Aracımı durdurdum, araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlamıyorum. Akabinde çevreden biri geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben hızım 20 kilometreden fazla değildi" dediği belirtildi.

'ELİF, KAZADA 14 METRE SÜRÜKLENMİŞ'

Elif Mavi Avli'nin ailesi, sürücü F.A.B. hakkında verilen karara itiraz etti. Aile avukatı Harun Günçay, verdiği dilekçede sürücü F.A.B.'nin adli kontrol kararının kaldırılıp tutuklanmasını talep etti. Avukat Günçay, "Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canını kaybedişini göz önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında talepte bulunduk. Çünkü mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporu nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz" diye konuştu.

'KAZADAN 1 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK'

Elif Mavi'nin babası Fatih Avli, "Bir gün önce doğum gününü kutladığım, sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Allah bizi destekleyen herkesten razı olsun, hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Adalet istiyoruz" derken, çocuğun annesi Merve Avli ise adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Amca Ali Avli de "Ben 1 gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı