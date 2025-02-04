Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali Başlıyor

3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali, 7-16 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Festivalde yerli ve yabancı birçok tiyatro grubu, kadın yazarların eserlerine sahne verecek.

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 7-16 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

Kadın yazarların kaleme aldığı oyunlar, yerli ve yabancı tiyatro kurumları tarafından festival sahnesine taşınacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, DT'nin uluslararası festivalleri arasında, kadın oyun yazarlarının eserlerine yer verilen bu festivalin önemine işaret ederek, festivalde yurt dışından ve Türkiye'den önemli tiyatro topluluklarının oyunlar sahneleyeceğini söyledi.

Festival açılışının Sırbistan'dan gelen Tiyatro Kragujevac'ın "Amazonlar" oyunuyla yapılacağını belirten Dokgöz, "Dünyanın birçok ülkesinden sadece kadın yazarların yazdığı farklı kültürlerle harmanlanmış tiyatro metinleri, seçkin sahne performanslarıyla desteklenerek izleyiciyle buluşacak. Festivalde kadın yazarların söyleşi programlarının yanı sıra seminerler ve atölyeler de düzenlenecek." dedi.

Dokgöz, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan gelen tiyatro ekiplerinin gösterilerinin, AKM, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Mecidiyeköy Sahnesi'nde izlenebileceğini söyledi.

Festival kapsamında çocuk oyunlarına da yer verileceğini vurgulayan Dokgöz, yazarların oyun sonrası gerçekleşecek söyleşilerde tiyatroseverlerle bulaşacağının altını çizdi.

Festival hakkında

Julia Sandor ve Jasa Koceli'nin yazdığı "Amazonlar" oyunu 7 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Koceli'nin yönettiği oyunda Daria Vulic, Milica Vranes ve Ljubica Radomirovic rol alıyor.

Akif Yeşilkaya'nın rejisör koltuğunda oturduğu "On Kişiydiler" oyunu, 8-9 Şubat'ta sahnelenecek. Oyunun kadrosunda Hüseyin Varol, Burak Pamuk, Eda Sıla Koşar, Avni Ersen Ocak, Şendal Yıldız, Serhat Parıl, Ali Can Örs, Oğulcan Okan Tural, Beyza Topuz, Barış Çağlar ve Yaren Saatçi yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 10 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda "Yaftalı Tabut" eserini sahneleyecek.

İspanyol-Fas dans tiyatrosu projesi "Hesperides Bahçesi" 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

"Dokuz Beş Müzikali" 12-13 Şubat'ta, "Siyahlı Kadın" 14-15 Şubat'ta, "Kayboluş" 16 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Festival programında sergi ve çocuk oyunları da yer alıyor

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", 8-10 Şubat'ta minik sanatseverlerle buluşacak. "Çorap Gonzo" 11-13 Şubat'ta, "Üç Kedi Bir Dilek" ise 14-16 Şubat'ta sahnelenecek.

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 7-16 Şubat'ta "Sahnede Bir Dünya" sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
img

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
img

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı
img

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.