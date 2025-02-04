3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali Başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 7-16 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

Kadın yazarların kaleme aldığı oyunlar, yerli ve yabancı tiyatro kurumları tarafından festival sahnesine taşınacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, DT'nin uluslararası festivalleri arasında, kadın oyun yazarlarının eserlerine yer verilen bu festivalin önemine işaret ederek, festivalde yurt dışından ve Türkiye'den önemli tiyatro topluluklarının oyunlar sahneleyeceğini söyledi.

Festival açılışının Sırbistan'dan gelen Tiyatro Kragujevac'ın "Amazonlar" oyunuyla yapılacağını belirten Dokgöz, "Dünyanın birçok ülkesinden sadece kadın yazarların yazdığı farklı kültürlerle harmanlanmış tiyatro metinleri, seçkin sahne performanslarıyla desteklenerek izleyiciyle buluşacak. Festivalde kadın yazarların söyleşi programlarının yanı sıra seminerler ve atölyeler de düzenlenecek." dedi.

Dokgöz, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan gelen tiyatro ekiplerinin gösterilerinin, AKM, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Mecidiyeköy Sahnesi'nde izlenebileceğini söyledi.

Festival kapsamında çocuk oyunlarına da yer verileceğini vurgulayan Dokgöz, yazarların oyun sonrası gerçekleşecek söyleşilerde tiyatroseverlerle bulaşacağının altını çizdi.

Festival hakkında

Julia Sandor ve Jasa Koceli'nin yazdığı "Amazonlar" oyunu 7 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Koceli'nin yönettiği oyunda Daria Vulic, Milica Vranes ve Ljubica Radomirovic rol alıyor.

Akif Yeşilkaya'nın rejisör koltuğunda oturduğu "On Kişiydiler" oyunu, 8-9 Şubat'ta sahnelenecek. Oyunun kadrosunda Hüseyin Varol, Burak Pamuk, Eda Sıla Koşar, Avni Ersen Ocak, Şendal Yıldız, Serhat Parıl, Ali Can Örs, Oğulcan Okan Tural, Beyza Topuz, Barış Çağlar ve Yaren Saatçi yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 10 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda "Yaftalı Tabut" eserini sahneleyecek.

İspanyol-Fas dans tiyatrosu projesi "Hesperides Bahçesi" 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

"Dokuz Beş Müzikali" 12-13 Şubat'ta, "Siyahlı Kadın" 14-15 Şubat'ta, "Kayboluş" 16 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Festival programında sergi ve çocuk oyunları da yer alıyor

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", 8-10 Şubat'ta minik sanatseverlerle buluşacak. "Çorap Gonzo" 11-13 Şubat'ta, "Üç Kedi Bir Dilek" ise 14-16 Şubat'ta sahnelenecek.

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 7-16 Şubat'ta "Sahnede Bir Dünya" sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik ekibi tarafından gerçekleştirildi.