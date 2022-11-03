3 GÜNDÜR ARANAN AYNUR, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakınlarının haber vermesiyle polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Aynur Çiçek, bir süredir görüşmediği iddia edilen erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin evinde ölü bulundu. Ş.Ç. ve dairenin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan araştırma sonucunda Aynur Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği iddia edilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Ş.Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, daire kapısı çilingir yardımıyla açılıp içeri girdiklerinde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aynur Çiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.