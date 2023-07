3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Söğüt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki Bayram Ö. yönetimindeki 26 AFJ 517 plakalı kamyonet, D650-03 karayoluna bağlanmak istediği esnada Yasin Ç. idaresindeki 34 VS 0852 plakalı kamyonete çarptı. Arkasından gelen Ömer F.D. idaresindeki 34 DAG 064 plakalı otomobil de 34 VS 0852 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada sürücü Ömer F. D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Y., Hazal Y., Tuba Y. D. ile Ahmet T. Y. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.