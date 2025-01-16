Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri

29. Türkiye Almanya Film Festivali 7 Mart'ta Başlıyor

29. Türkiye Almanya Film Festivali 7 Mart'ta Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenecek olan 29. Türkiye Almanya Film Festivali, açılış galasıyla sinema ve sanat dünyasından önemli isimlere ödüller verecek. Festivalin açılış filmi 'Mukadderat' ile sanatı ve kültürel diyalogu bir araya getirecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali'nin açılış galası 7 Mart günü yapılacak. 29. Türkiye Almanya Film Festivali'nin onur ödülleri sinema ve sanat dünyasında iz bırakan iki isme oyuncu Nur Sürer'e ve yönetmen ve gazeteci Osman Okkan'a verilecek.

Festivalin açılış galası, 7 Mart Cuma akşamı saat 19: 00'da Nürnberg Tafelhalle'de gerçekleşecek. Festival 16 Mart akşamı ödül töreniyle soa erecek.

Açılış filmi olarak, Nadim Güç'ün yönettiği ve senaryosunu Erdi Işık'ın yazdığı 'Mukadderat' (TR, 2024) gösterilecek. Filmin ekibi de geceye eşlik edecek. Filmin yönetmeni Nedim Güç ve Senaristi  Erdal Işık'da  festivalin açılış konukları arasıda yer alacak. Açılışta caz ve blues müzik performansını Hildegard Pohl ve Yogo Pausch üstlenecek.

Nur Sürer toplumsal duyarlılığıyla tanınan insan

Nur Sürer, Türkiye sinemasının unutulmaz yapımlarında yer alan, politik duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan bir isim. 'Bereketli Topraklar Üzerinde' (1979), 'Uçurtmayı Vurmasınlar' (1989) ve 'Umuda Yolculuk' (1991) gibi birçok başarılı projede yer aldı. Uluslararası alanda Oscar kazanan ' Umuda Yolculuk', Sürer'i dünya çapında bir yıldız haline getirdi.

2024'te, festivalin açılış filmi olan 'Mukadderat'taki Sultan rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üçüncü kez En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen sanatçı, ödüllerini toplumsal mücadele ve insan hakları savunucularına ithaf ediyor.

Kültürlerarası diyaloğun mimarı Osman Okkan

Radyo, televizyon gazetecisi ve belgesel yönetmeni Osman Okkan, Almanya ve Türkiye arasında kültürel köprüler kuran çalışmalarıyla tanınıyor. 'Nazım Hikmet – Şair ve Devrimci' ve 'Hrant Dink Cinayeti Dosyası' gibi belgeselleri, sanat ile siyasetin kesiştiği konulara ışık tutuyor.

1960'lardan itibaren göçmen hakları, kültürel diyalog ve insan hakları konularında yürüttüğü çalışmalar, Almanya-Türkiye ilişkilerine katkı sağladı. Çalışmaları nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Nişanı ve Federal Almanya Liyakat Nişanı'na layık görülen Okkan, yaşamını diyalog ve toplumsal barışa adadı.

Festival Başkanı ve Festival Yönetmenin açıklamaları

Türkiye-Almanya film festival başkanlığını yapan Inter Forum Dernek Başkanı Adil Kaya "Türkiye-Almanya Film Festivali her zaman olduğu gibi insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Ülke çapında sahip olduğu istisnai konumu sayesinde Almanya'daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkıda bulunuyor" dedi.

Festivalin yönetmenliğini yapan Ayten Akyıldız da, iki değerli sanatçının festivale katılımından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Nur Sürer ve Osman Okkan, film ve toplum çalışmalarını harmanlayarak kültürlerarası diyaloğa örnek olmuş kişiler. Festival programımız bu yıl da zengin içerik ve sürprizlerle dolu. 7 Mart'ta izleyicilerimizi bekliyoruz" dedi. 29. Türkiye Almanya Film Festivali, yarışma filmleri, özel seçkiler ve etkinlikleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Detaylı program ve diğer konuk sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
img

Kurtardığı son penaltı oldu
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.