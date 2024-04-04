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29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok

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İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybederken, mekanla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

SARALLAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞ

Gece kulübünün sahibi olan organizasyon şirketinin mevcut ortaklarının Bahadır Tansuk ve Fatma Dörtgül olduğu öğrenilirken, Tansuk'un 2022 yılında Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp serbest kaldığı ifade edildi.

29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok

EN SON YANGIN RAPORU 2006 YILINDA ALINMIŞ

29 kişiye mezar olan mekanın en son yangın raporunu 2006 yılında İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürü Şükrü Öztürk imzasıyla, son iki çalışma ruhsatını ise 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral, 2020 yılında ise Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz imzasıyla aldığı öne sürüldü.

29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok

İTFAİYE RAPORU OLMADAN RUHSAT VERİLMİŞ

Beşiktaş Belediyesi tarafından verilen son 2 ruhsatta mutlaka bulunması gereken itfaiye raporlarının yer almadığı görüldü. Mekana ait tek yangın raporunun ise 2007 yılındaki mevzuat değişikliğinden önce 2006 yılında 750 metrekareye göre verildiği ortaya çıktı.

29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok

5 AYRI RUHSATIN HİÇBİRİNDE İTFAİYE RAPORU YOK

Gundem7x24'ün haberine göre Beşiktaş Belediyesi'nin söz konusu mekana, 2007 yılından itibaren verdiği 5 ayrı ruhsatın hiçbirinde güncel itfaiye raporu olmadığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ali Rıza Yılmaz Beşiktaş İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Mengele:

Itfaye raporu unutmuslar insanlik hali fakat orada kaynak yaparken elinde yangin söndürme aleti olan birini gördünmü yok görmedim isini dogru yapan varmi bu ülkede

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Yusuf GÜÇLÜ:

Raporu unutmuşlar insanlık hali mi ???? toprak,ateş,su ve hava. Bu dört element şart arkadaşım

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mstfa Uygr:

Aaahh Akp li belediye olsa ağzına çuvallardın,chpli belediye olunca insanlık hali??????

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Yusuf GÜÇLÜ:

Siz olayı anlamadınız.su Kıtlığı vardı o zamanlar. Barajlar dolu değildi. Yangın olsa su lazım olacak e su kitligida var derken milleti düşünüpte itfaiyeyi göz ardı etmişlerdir.

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