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29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan'dan muhalefet milletvekillerine saldırıya tepki

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29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sarıhan, saldırının hukukun korunması amacıyla yapılan konuşmalara uygulanan şiddetin iz bırakacağını belirtti.

(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya ilişkin, "Can Atalay'ın hukukunun korunması amacıyla yapılan konuşmalara uygulanan şiddetin tarihte bırakacağı 'iz', Genel Kurul merdivenlerine akan kanın silinmesi kadar kolay yok edilemeyecektir" dedi.

Şenal Sarıhan, yaptığı açıklamada Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

"Türkiye hergün şiddet haberleri ile uyanıyor. Daha birkaç gün önce, Instagram yasağına erişim engeli getirilmesine ilişkin görüşlerini açıklayan Dilruba tutuklandı. Bu tutuklama, temel bir hak olan ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehditti. Dün Meclis Kürsüsünde düşüncelerini açıklayan Ahmet Şık'ın yumruklanması ve buna tepki gösteren Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesi ise salt ifade özgürlüğü değil, yaşam hakkımızın dahi ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ülkemizde hergün en az dört kadın erkekler tarafından öldürülüyor. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle sayısız intihar gerçekleşiyor. Hayvanların yaşam hakkı yasalarla yok edilmeye çalışılıyor. Doğa, rant uğruna katlediliyor. Eğitim, iktidarın, bilimsellikten uzak, kaderci, suskun bir nesil yetiştirme politikalarına kurban ediliyor.

Bütün bu olumsuzluklara karşı en güçlü sesin Meclisten yükselmesi bekleniyor. Çünkü onlar, halkın temsilcileri. Yasalar onları dokunulmazlık zırhı ile koruyor. Ancak, seçilmiş bir Milletvekili olan Can Atalay'ın hukukunun korunması amacıyla yapılan konuşmalara uygulanan şiddetin tarihte bırakacağı 'İz', Genel Kurul merdivenlerine akan kanın silinmesi kadar kolay yok edilemeyecektir.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tbmm Genel Kurulu Şenal Sarıhan 29 Ekim Politika Güncel Haberler

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