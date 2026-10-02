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28 ülke BM'de tek taraflı baskıcı önlemlerin derhal kaldırılmasını istedi

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28 ülke BM'de tek taraflı baskıcı önlemlerin derhal kaldırılmasını istedi
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28 BM üyesi ülke, tek taraflı baskıcı önlemlerin derhal, koşulsuz ve tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, bu önlemlerin gelişmekte olan ülkelere en çok zarar verdiğini ve gıda, enerji ile finansal güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin, Rusya, Mısır ve İran'ın da aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 28 ülke, uluslararası topluma tek taraflı baskıcı önlemleri sona erdirme çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda söz konusu önlemlerin, diğer ülkelerin içişlerine müdahale ettiği ve çok taraflılığın temellerini sarstığı belirtildi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, perşembe günü BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde 28 ülke adına ortak açıklama yaptı. Fu, tarihin tek taraflı baskıcı önlemlerin uluslararası çalkantı ve kargaşanın başlıca kaynaklarından biri olduğunu gösterdiğini belirterek, bu önlemlerden en fazla gelişmekte olan ülkeler ve halklarının zarar gördüğünü söyledi.

Fu, tek taraflı baskıcı önlemlerin ikincil yaptırımlar ve aşırıya giden uygulamaların da etkisiyle mevcut insani ve ekonomik zorlukları daha da şiddetlendirdiğini ve gıda ve enerji güvenliği ile finansal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Gümrük vergilerinin tek taraflı baskı aracı olarak giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çeken Fu, bunun ekonomik ve ticari meseleleri daha da siyasallaştırdığını, çok taraflı ticaret sistemini zayıflattığını, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini aksattığını ve ilgili ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarını engellediğini belirtti.

Fu, tek taraflı baskıcı önlemlerin yaşam, sağlık, kalkınma ve eğitim hakları da dahil olmak üzere temel insan haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hedef alınan ülkelerin bu hakları hayata geçirme imkanını engellediğini ifade etti

Fu, 28 ülkenin, az sayıdaki Batılı ülkeye uluslararası toplumun haklı çağrılarına kulak verme, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku koruma yönündeki taahhütlerini yerine getirme ve tüm tek taraflı baskıcı önlemleri derhal, koşulsuz ve tamamen kaldırma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Fu, "BM üyesi ülkelere, BM sistemine ve diğer uluslararası kuruluşlara da bu tür hukuksuz uygulamalara ortaklaşa karşı çıkma ve hedef alınan ülkelerin içinde bulundukları zor durumu hafifletmelerine yardımcı olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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