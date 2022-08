28. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bosna Hersek'te bu yıl 28'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazananları açıklandı.

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

12 Ağustos'ta başlayan ve bugün sona erecek festivalde, sinemaseverler, 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulurken, festivalde 4 kategoride toplam 51 film yarıştı.

SFF'de 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü filmi olmak üzere 6 TRT filmi de yer aldı.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 8, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 22 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 11 filmin yer alacağı festivalde, 20 filmin dünya prömiyeri, 8 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 21 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirildi.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde ödül için "A Ballade", "Men of Deeds", "Riders", "Six Weeks", "Klondike", "Corsage", "Serviam - I Will Serve" ve "Safe Place" filmleri yarıştı.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Juraj Lerotic'in "Safe Place" isimli yapımı kazanırken, yönetmen Srdjan Keca'nın "Museum of the Revolution" filmi "En İyi Belgesel Film" dalında ödülün sahibi oldu.

Yönetmen Balazs Turai'nin "Amok" isimli yapımı "En İyi Kısa Film" dalında ödül alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü, yönetmenliğini Josip Lukic ve Klara Sovagovic'in yaptığı "It's not Cold For Mosquitoes" kazandı.

TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, en iyi yönetmen seçildi

Ukrayna Devlet Film Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach en iyi yönetmen seçilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünü "Safe Place" filmiyle Juraj Lerotic kazandı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü "Corsage" filmindeki rolüyle Vicky Krieps alırken, yönetmenliğini Vedrana Pribacic'in yaptığı "Bigger Than Trauma" adlı belgesel filmi "SFF İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

SFF, dünyaca ünlü isimleri ağırladı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.