28. Beijing Müzik Festivali 10-24 Ekim'de Gerçekleşecek

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, İsviçre, Japonya, Rusya, Britanya ile diğer ülkelerden sanatçıların yer alacağı 28. Beijing Müzik Festivali, 10-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Beijing'deki Ulusal Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin açılış konserinde tanınmış besteci Yu Long yönetiminde Çin Filarmoni Orkestrası'nın sahne alacağı belirtildi.

Bu yıl yapılacak festivalde, çevrimiçi ve yüz yüze müzik hizmetleri sunacak yeni bir kamu yararı projesi tanıtılacak.

Festivalde ayrıca, ustalık dersleri, müzik atölyesi ve farklı etkinlikler de düzenlenerek yerli halka, müzik tutkunlarına ve genç öğrencilere zenginleştirici müzik deneyimleri sunulacak.