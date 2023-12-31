27 Saat Sonra Kaybolan Kişi Bulundu

27 SAAT SONRA BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, kaybolan Ali Başaran, saat 11.00 sıralarında AKUT ekiplerince bulundu. Ekipler, 27 saat sonra buldukları Başaran'ı ailesine teslim etti; bu sırada duygusal anlar yaşadı. Durumu iyi olan ve kontrol amaçlı hastaneye götürülen Başaran, ekiplere teşekkür etti.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),