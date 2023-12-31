27 Saat Sonra Kaybolan Kişi Bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Ali Başaran, 27 saat sonra AKUT ekipleri tarafından bulundu. Başaran, ailesine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı. Durumu iyi olan Başaran, hastaneye götürülerek kontrol edildi.
27 SAAT SONRA BULUNDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplamak için ormana gidip, kaybolan Ali Başaran, saat 11.00 sıralarında AKUT ekiplerince bulundu. Ekipler, 27 saat sonra buldukları Başaran'ı ailesine teslim etti; bu sırada duygusal anlar yaşadı. Durumu iyi olan ve kontrol amaçlı hastaneye götürülen Başaran, ekiplere teşekkür etti.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),