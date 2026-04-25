26 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Bizim için yeni bir umut

SAMSUN'da 26 yıldır kayıp olan Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, Adalet Bakanlığı tarafından, çözülemeyen dosyaların yeniden incelenmeye alınması çalışmalarına ilişkin, "Dosyanın yeniden açılması ve incelemeye alınması bizim için yeni bir umut. İnşallah 26 yıldır kayıp olan kızımızla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkarılır. Başına ne geldi, yaşıyor mu, nerede diye her gün düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyalar için çalışmalarına başladı. Türkiye genelinde 75 ilde tespit edilen dosyalar kapsamında, Samsun'da çözülemeyen 5 olay hakkında yeniden incelenme kararı alındı.

'AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ'

Tekrar açılan bu dosyaların içinde Samsun'da 2000 yılında 5 yaşındayken kaybolan ve yıllardır hiçbir iz bulunamayan Sinem Özdemir'in de olduğu belirtildi. İncelemelerin başlatılacağı bilgisi üzerine Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, "İnşallah açılacak dosyada yapılacak incelemeyle tam 26 yıldır kayıp olan kızımızla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkarılır. Anne ve babası olarak Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e bu dosyayı yeniden açtığı için teşekkür ediyoruz. Biz 26 yıldır kızımızın acısıyla yaşıyoruz. Başına ne geldi, yaşıyor mu, nerede diye her gün düşünüyoruz. Dosyanın yeniden açılması ve incelemeye alınması bizim için yeni bir umut. Artık bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kayıp Sinem Özdemir ile ilgili geçmiş yıllarda savcılık tarafından soruşturmalar yürütüldü. Özdemir'e ait robot resimler hazırlandı. Soruşturmalar kapsamında Özdemir'in kaybolduğu İlkadım ilçesi Kalfa Sokak'ta, daha önce farklı suçlardan hüküm giymiş birinin evinde kemik parçaları bulundu. Yapılan incelemelerde kemik parçalarının Sinem Özdemir'e ait olmadığı belirlendi. Özdemir ailesi, sonuç alınamayan soruşturmanın ardından incelemelerin yeniden başlatılmasıyla dosyada ilerleme sağlanmasını ve olumlu bir sonuca ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı