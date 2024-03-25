Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve Diğer Siyasi Parti İl Başkanlarından Balkan Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin yaptığı fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

İba, mesajında, medeniyetler şehri Edirne'nin, 1912 yılında Balkan Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün boyunca kahramanca savunulmasına rağmen, 26 Mart 1913'te işgal edildiğini hatırlattı.

Türk milletinin Balkan Savaşı'nda büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti: "Bugünkü varlığımızı yurdunu savunmak için şehit olan milletimize ve askerlerimize borçluyuz. Sarayiçi'nde esir tutulan birçok askerimiz, sivilimiz ve çocuklarımız günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, en sonunda teslim olmak zorunda kalmışlardır. Allah bir daha milletimize, devletimize böyle acı günler yaşatmasın.Edirne'nin tarihine unutulmaz iz bırakan Balkan Savaşları'nın yıl dönümü vesilesiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Edirne uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Ak Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olan Edirne'nin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirtti.

Akıncı, mesajında, 26 Mart'ta gerçekleşen işgal sonucunda binlerce askerin ve sivilin açlık ve zor koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Serhat şehri Edirne'nin 21 Temmuz 1913'te yeniden kazanıldığını vurgulayan Akıncı, bu önemli tarihi olayı hatırlatarak, şehrin kurtuluşunu anmanın önemine dikkat çekti.

26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün Türk milletinin birlik ve beraberliğine güç katmasını temenni eden Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Edirne'nin tarihinin en acı günlerinden biri olan 26 Mart 1913'ü hatırlattı.

Tekin mesajında, o tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehirler sultanı Edirne'nin Bulgar işgaline maruz kaldığına dikkat çeken Tekin, şehrin o günlerde yaşadığı acıları vurguladı.

İşgalle sivil, yaşlı, kadın, çocuk ve asker binlerce vatan evladı büyük acılar çekerek hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak kutsal bildikleri toprakları terk etmeyerek açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. 26 Mart'ta işgale uğrayan Edirne, Enver Paşa komutasındaki birliklerimiz tarafından 21 Temmuz 1913'te yeniden vatan topraklarına katılmış ve acı günler son bulmuştur. Hiç kuşkusuz ki bugün içinde yaşadığımız bu şehirde attığımız her adımı, aldığımız her nefesi aziz şehitlerimize, ecdadımıza borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle bu topraklar uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi 26 Mart Balkan Şehitleri Anma günü vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."