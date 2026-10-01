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26 Eylül'den bu yana Mescid-i Aksa'ya en az 8 bin 895 İsrailli baskın yaptı

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Sukot Bayramı'nın başladığı 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsrailli Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bugün toplam 1895 İsraillinin Aksa'ya girerek provokatif dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'de Sukot (Çardaklar) Bayramının kutlandığı son 6 günde Filistinlilerin topraklarını gasbeden 9 bine yakın İsrailli işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail'de bayram döneminin başlamasıyla birlikte Aksa'ya yönelik baskınlarda artış yaşanıyor. İsrailliler bu baskınlarda Aksa'nın avlusunda tamamen yere kapanarak gerçekleştirilen secdeler de dahil provokatif dini ritüeller gerçekleştiriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün sabah 1195, öğle vakti de 700 olmak üzere toplam 1895 İsrailli Aksa'ya girerek dini ritüellerini gerçekleştirdi.

Böylece Sukot Bayramı'nın kutlanmaya başladığı 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başlayıp 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ile devam etti. 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı'nı ise 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı izleyecek.

Kaynak: AA
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