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26. Afyonkarahisar Caz Festivali devam ediyor

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Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin üçüncü gününde, Çekya'dan Vojtech Polej Trio ve Stepan Kolancny Trio grupları termal otelde konser verdi.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sürüyor.

Kentteki bir termal otelde düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Çekya'dan "Vojtech Polej Trio" ve "Stepan Kolancny Trio" grupları sanatseverlerle buluştu.

Gruplarda yer alan sanatçılar, konserlerde seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler konserlere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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