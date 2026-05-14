25. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası... Farklı Ülkelerden Lösemiyi Yenen Çocuklar Ankara'da Buluştu

(ANKARA) - Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocukları, Türkiye'de aynı kaderi paylaşan çocuklarla buluşturdu. LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü'ndeki etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. LÖSEV Koordinatörü Arzu Celalifer, "Bu yılki temamız, 'Dünyada Lösemi ve Kanser Artıyor, Çocuklarımızı Korumalıyız.' Çünkü biliyoruz ki erken tanı, doğru tedaviye erişim ve güçlü bir toplumsal destek ile çocuklarımızı korumak mümkün" dedi.

LÖSEV öncülüğünde bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocukları, Türkiye'de aynı kaderi paylaşan çocuklarla bir araya getirdi. LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü'nde, 11 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, hafta kapsamında yarın da Türkiye'nin farklı illerinde etkinlikler yapılacak.

10 ÜLKEDEN 10 ÇOCUK 10 ANNE

Ankara'daki Lösemili Çocuklar Köyü'nde düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocuklar ağırlandı. Etkinliklere, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan, KKTC ve Moğolistan başta olmak üzere 10 ülkeden 10 çocuk ve 10 anne katıldı. Türkiye'de aynı kaderi paylaşan çocuklarla bir araya gelen konuklar, müzik, dans, bilim ve sanat dolu bir gün geçirdi. LSV Eğitim Kurumları öğrencileri ile gönüllü İnci okullarının hazırladığı gösteriler, etkinlik alanına festival havası kattı. Program çerçevesinde halk oyunları, pop dans, İngilizce koro performansı, şemsiye dansı ve hiphop gösterileri sahnelendi.

RENGARENK KOSTÜMLER, FARKLI KÜLTÜRLER

Farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, özellikle Pakistan Büyükelçilik Ortaokulu öğrencilerinin yöresel kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans büyük ilgi gördü. Rengarenk kostümler, çocukların yüzlerindeki tebessüm ve alanı süsleyen bayraklarla, etkinlik boyunca umut ve dayanışma mesajı ön plana çıktı. Etkinlik alanında yüz boyama, taç yapımı, kültür, robotik ve bilim stantları yoğun ilgi gördü. Robot uçak standı, 3D yazıcı ile hazırlanan anahtarlık çalışmaları ve kimya deney alanları çocuklara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu.

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER GÖREV ALDI

Gün boyunca gönüllü öğrenciler stantlarda aktif görev aldı. Etkinikler, LSV Kolej, gönüllü İnci okulları ve LÖSEV'in Üniversite gönüllülerinden oluşan FAYDA Toplulukları öğrencilerinin katkılarıyla düzenlendi.

"TOPLUM BU KONUDA DAHA DUYARLI OLMALI"

LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Arzu Celalifer, verilere göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuk ve gencin kansere yakalandığını belirtti. Löseminin ise çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın türlerden biri olarak öne çıktığına işaret eden Celalifer, "Biz, LÖSEV olarak löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle dünyada ses getirebilecek farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl mayıs ayında, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile dünya genelinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yılki temamız ise 'Dünyada Lösemi ve Kanser Artıyor, Çocuklarımızı Korumalıyız.' Çünkü biliyoruz ki erken tanı, doğru tedaviye erişim ve güçlü bir toplumsal destek ile çocuklarımızı korumak mümkün. Tüm çocukların sağlıklı, kansersiz bir geleceğe ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA