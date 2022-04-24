23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kanada'da etkinliklerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü Kanada'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kanada'nın Edmonton kentindeki Edmonton Türk Kanada Derneği tarafından organize edilen kutlamaya, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Kanada Turizm Bakanı Randy Boissonnault ve Ukrayna'nın Edmonton Başkonsolosu Oleksandr Danyleiko ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Edmonton Türk Kanada Derneği salonunda düzenlenen kutlamada, Türk çocuklarının yanı sıra Ukraynalı, Filistinli ve diğer Müslüman topluluklardan çocuklar da yer aldı.

Törende Filistinli bir çocuğun, Ukraynalılar için yazdığı şiir duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Alberta Eyalet Başbakanı Jason Kenney ve Edmonton Belediye Başkanı Amarjeet Sohi de yayınladıkları resmi açıklamalarla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Gezici konsolosluk hizmetleri de veriliyor

Öte yandan, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu görevlileri, Edmonton kentinde gezici konsolosluk hizmeti veriyor.

İki şehir arasında yaklaşık 1300 kilometre mesafe olması nedeniyle, yılın belli zamanlarında Edmonton ve Calgary'ye gelen Vancouver Başkaosolosluğu görevlileri, buradaki Türk vatandaşlarının vekalet, askerlik, pasaport ve kimlik yenileme gibi işlemlerini gerçekleştiriyor.

23 Nisan coşkusu Montreal'de de yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Montreal'de de kutlama yapıldı.

Montreal'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların katılımıyla Türkiye'nin Montreal Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleştirilen ortak program, coşkulu anlara sahne oldu.

Programa, Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöntem ile THY Montreal, Kanadalı Türkler Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu, Turquebec Derneği, Montreal Türk İş Kadınları Derneği, Montreal Türk Kadınlar Derneği, Kanadalı Türkler Platformu, Montreal İslama Davet Vakfı yöneticileri ve mensupları katıldı.

Montreal Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Minik yüzlere Türk bayrağı ve değişik figürler çizildi, pamuk şeker verildi.