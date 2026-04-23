23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor.... Kurtulmuş, Makamını Temsili Olarak 6. Sınıf Öğrencisine Devretti
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kabul etti. Kurtulmuş, koltuğunu temsili olarak 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e devretti.
"Burada bir hafta boyunca pazartesi günü başlayıp yarın akşam sona erecek meclis bahçesini 23 Nisan dolayısıyla çocuklarımızı açtığımız, Türk çocuklarını açtığımız çok geniş kapsamlı bir kutlama haftasını idrak ediyoruz. Sizlerle bu program yapıldığı gibi örneğin dün Meclis Genel Kurulu'nda yine sizlerden bir arkadaşımız Meclis Başkanı olarak oturumu yönetti ve orada bir çocuk oturumu gerçekleşti. Şimdi bugün burada makamın devir teslim törenini yapacağız. Tabii bunlar sembolik törenler olmakla birlikte her birinizin zihninde hayatınızın bundan sonraki süreçlerinde size bir hedef bir gelecek yaklaşımı verecek olan etkinlikler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iki tarafı var ama birbiriyle bağlantılı iki tarafı var. Bunlardan birisi ulusal egemenliktir. Milli olarak bağımsızlığımıza millet olarak hep beraber sahip çıkmamız gerektiği, milli iradeye sahip çıkmamız gerektiği, ülkemizin bağımsızlığına, milletimizin egemenliğine sahip çıkmamız gerektiği, cumhuriyeti ve demokrasiyi sahiplenmemiz gerektiğini hatırlamamız gereken bir milli bayram. Bu milli bayramda bu özelliğiyle devletin toplumsal düzenin niteliği ile ilgili ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ile ilgili temel meselelerimizi hatırlıyoruz ve bir kere daha bunları teyit ediyoruz."
Bu bayramın ikinci tarafı ise çocuk bayramıdır. Dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayram burasıdır. Dün yine burada dünya çocuklarını temsilen TRT'nin getirdiği 27 ülkeden, farklı ülkeden çocuklarla bir arada olduk. Onlara da aslında bu çocuk bayramı vasıtasıyla bizim çocuklara ne kadar önem verdiğimizi, gelecek nesillerin iyi yetişmesiyle ilgili ne kadar hassas olduğumuzu bütün dünyaya da bir şekilde bu tören vasıtasıyla hatırlatmış olduk. Çocuk bayramı hem bu ülkenin, bu devletin, bu milletin geleceğinin sizlere emanet edildiği anlamına gelir.
Hem de bu ülkenin çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesi, ahlaklı, faziletli, milli değerlerine, medeniyet değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkan, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan bir anlayışla yetişmeleri hem de günümüzün şartları içerisinde kendileri için ayakta durmaları ve ilerlemeleri için gerekli olan bütün birikime sahip çıkmaları gereken bir hedeftir. Aslında 'çocuk bayramı' ismini koyarak ülkenin geleceğine ilişkin bir hedefi de ortaya koymuş oluyoruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek, güçlü yetiştirmek ve dünya çocukları arasında lider olacak, öncü olacak nesiller yetiştirmeyi de bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Bunu asla unutmayın. Bu bayramın iki tarafını ve özellikle çocuklarla ilgili kısmını çok iyi anlamamız, kavramamız gerekiyor. İnşallah aranızdan sizlerin aranızdan da, Türkiye'de şu anda sizin akranınız olan çocuklarımız arasından da çok nitelikli insanlar yetişecek. Bilim insanları yetişecek, sanatçılar yetişecek, sporcular yetişecek, siyasetçiler yetişecek, ülkeyi yetiştirenler, yöneten kişiler olacak, hukukçular yetişecek, doktorlar yetişecek ve bunların her birisinin de her alanda da dünya çapında öne çıkan isimlerin yetişeceğinden hiç şüphemiz yoktur.
"Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir"
Dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak aslında bunun ilk şartı gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir. Bunun için sizlerin burada varlığınız bizim için de gelecek için bir teminattır. Dün Meclis'teki Genel Kurul çocuk oturumunda yaptığımız an pazartesi günkü oturumda şu anda Meclis'in idare amiri olan Afyonkarahisar milletvekili arkadaşı İbrahim Bey, 46 sene evvel sizin gibi çocukken o da Meclis'e gelmiş ve Meclis'te çocuk oturumuna katılmış birisi olduğunu söyledi. Gerçekten güzel bir tesadüf oldu. 46 yıl sonra bu sefer milletvekili olarak Meclisi yöneten arkadaşlarımızdan birisi. Yine geçtiğimiz sene yaptığımız çocuk oturumlarında da Meclis'te çocuk olarak bulunmuş ama şimdi milletvekili olan arkadaşlarımızın katıldığını biliyoruz. Ülkenin geleceği sizsiniz. Sorumluluk sizde olacak. Ülkenin geleceğini kurmak görevi sizde olacak. Hepinize şahsi hayatınızda, kişisel hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin. Allah sizlere çok güzel eğitim almak ve çok iyi sonraki yıllarınızda iyi kariyerler gerçekleştirmek imkanını sağlasın. Ama dünyanın en nitelikli, en büyük kariyerini yapan insanı da olsanız esas şey bir insanın kendi köklerine bağlıdır. Bu millete, bu medeniyete, ailenize, çevrenize, milletimizin milli değerlerine bağlı olmak her şeyden daha üstü olan özelliktir. Özelliğinize de inşallah sahip olacaksınız."
Şentürk: "Bizler dürüstlüğü ilke edinmiş, çalışkanlığıyla örnek olan ve vatanını yürekten seven bireyler olarak yetişiyoruz"