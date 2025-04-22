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23 Nisan'da Çocuklar İçin Şenlik Programları Hazır

23 Nisan'da Çocuklar İçin Şenlik Programları Hazır
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şenlik programları düzenleyecek. Etkinliklerde sıfır atık atölye çalışmaları, yüz boyama ve tiyatro gibi birçok aktivite yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şenlik programları düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00-18.00 saatlerindeki şenliklerde, sıfır atıkla ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.

Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Millet Parkı, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak ve Malatya'nın İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından programa ilişkin yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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