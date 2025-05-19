22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Başladı

22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Başladı
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik, Van Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde başladı. Kortej yürüyüşüyle açılışı yapılan festivalde, 8 okulun oyunları sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.

Şenliğin ilk gününde çeşitli kostümler giyen minik sanatseverler ile palyaço kostümlü oyuncular, kortej yürüyüşü yaptı.

Beşyol Meydanı'ndan başlayıp Van Devlet Tiyatrosunun önünde son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Güzel ve Çirkin" oyununu izledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer, basın mensuplarına, bugünün iki bakımdan anlamlı olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirten Başer, şöyle konuştu:

"İkincisi de 22 yıldır Devlet Tiyatroları olarak düzenlediğimiz Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalimizin başlangıç gününde hep birlikteyiz. Bu festival bizim için çok önemli. Bu yıl 8 okul kendi oyunlarıyla sahneye çıkacak, bizimle birlikte bu şenliği kutlayacaklar. En güzel yanı o çocuklarımızın artık bizim meslektaşlarımız olması. Bu da bizler için ayrı bir gurur. 22 yılın emeği. Çok güzel bir kortej ve açılış yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen ise festivalde Van ve civar köylerden 8 okulun oyunlarını sahneleyeceğini ifade etti.

Festivalin 19-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildiren Erkmen, "7 bölgemizdeki devlet tiyatrolarından profesyonel ekipler dahilinde oyunlarımız sahnelenecek. Şenliğimiz Akdamar Adası'nda yapılacak etkinlikle sona erecek." dedi.

Programa, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Sibel Ferlibel, sanatçılar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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