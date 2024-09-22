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22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Prizren'de Açıldı

22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Prizren'de Açıldı
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Prizren şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin açılış törenine katılan yetkililer, Yazar Ayşe Kulin'e ödül verdi. Festivalde konserler, sergiler ve söyleşiler düzenleniyor.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 22. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'ndaki törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Direktörü Ethem Baymak, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan tören kapsamında Yazar Ayşe Kulin'e yılın sanatçısı ödülü verildi.

Törende ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu tarafından "Altaylar'dan Balkanlar'a" adlı konser verildi. Konserde Prizrenli müzikseverler söylenen şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Öte yandan, festival kapsamında, Yazar Kulin ve gazeteci, yazar, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile söyleşi ve imza günü yapıldı. Ayrıca Prizren'e birçok ülkeden gelen ressamların festival kapsamında hazırladığı tablolarından oluşan sergi açıldı.

17 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek festival kapsamında, atölye çalışmaları, kişisel ve karma sergiler, belgesel gösterimleri, panel ve konserler düzenlendi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

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