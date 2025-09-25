Haberler

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşen festival, Küba ve Arjantinli sanatçıların konserleriyle devam ederken, Türk din musikisine dair söyleşiler de düzenleniyor.

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Küba ve Arjantinli sanatçılardan oluşan Madre Selva ve Ensemble Vedado gruplarının konseriyle sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin beşinci günü etkinliklerle devam etti.

Küba ve Arjantinli sanatçılardan oluşan Madre Selva ve Ensemble Vedado müzik grupları festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Sanatçı Sedat Anar, Kültürpark Amfi Tiyatro'da düzenlediği "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Türk din musikisinde naat geleneğine ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde söyleşi düzenledi.

Festivalin altıncı gününde, 20.30'da Kazakistan'dan gelen Yasawi Group Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

