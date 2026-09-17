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22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali 19-23 Eylül'de Ankara'da çocuklarla buluşacak

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- Festival kapsamında çocuklar için film gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı drama, kukla, yazarlık, sosyal medya içerik ve film okuma atölyeleri düzenlenecek

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 19-23 Eylül'de Ankara'da çocuklarla buluşacak.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Podium AVM'de düzenlenecek.

Çocukların sinemayla erken yaşta tanışmasını ve sanatın farklı alanlarını keşfetmesini amaçlayan festivalde, 5 gün boyunca film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Festivalde, yaratıcı drama, kukla, yazarlık, sosyal medya içerik ve film okuma atölyeleri ile "Kakapo Neyin Peşinde? Hikaye, Oyun ve Sohbet" etkinliği de gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk günü 19 Eylül'de "Pırıl: Saklı Robotlar", "İbi: Uzay Görevi" ve "Kardeş Takımı 3" filmleri gösterilecek, yaratıcı drama ve kukla atölyeleri düzenlenecek.

"Süper 1 Takım", "Kutup Kahramanları" ve "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" filmleri ise 20 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Aynı gün yaratıcı drama ve kukla atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Film okuma atölyesi düzenlenecek

Festivalin 21 Eylül programında "Dino Ailesi", "Arnie & Barney Şapşik Kardeşler" ve "Kardeş Takımı 3" filmlerinin yanı sıra sosyal medya içerik ve yazarlık atölyeleri yer alacak.

22 Eylül'de "Uzaylı Dostum Flik", "Cesur Kirpi" ve "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" filmleri gösterilecek, "Kakapo Neyin Peşinde? Hikaye, Oyun ve Sohbet" etkinliği ile yazarlık atölyesi yapılacak.

Festivalin son günü 23 Eylül'de ise "Pırıl: Saklı Robotlar", "İbi: Uzay Görevi" ve "Süper 1 Takım" filmleri çocuklarla buluşacak. Program, "Kakapo Neyin Peşinde? Hikaye, Oyun ve Sohbet" etkinliği ile film okuma atölyesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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