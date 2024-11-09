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22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı

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Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin ortak düzenlediği yarışma, Libyalı yarışmacının birinci olmasıyla sona erdi. Törende dinî yetkililer ve katılımcılar bir araya geldi.

Rusya'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile ortak düzenlediği yarışmanın sona ermesi dolayısıyla başkent Moskova'daki otelin konser salonunda tören düzenlendi.

Törene Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığının Vaaz ve Dini Rehberlik Dairesi Başkanı Şeyh Malullah Abdurrahman Cabir katıldı.

Dini yetkililer ile Moskova'da yaşayan Müslümanların da yer aldığı törene Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin görüntülü mesaj gönderdi.

Gaynutdin, mesajında yarışmanın önemine işaret ederek, "Bugün dünya, ahlaki değerlerin bozulması gibi zorlukla karşı karşıya. Bu açıdan etkinliğimiz, manevi köklere dönülmesine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu yarışma, milli kimlikleri ne olursa olsun insanları bir araya getirmeyi sağlıyor, barış, karşılıklı saygı ve kardeşlik ilkelerini teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abbasov da törende yaptığı konuşmada, yarışmanın her yıl düzenlendiğine dikkati çekerek, "Yarışma esnasında Kur'an-ı Kerim'i okuyanları dinleyerek güzel anlar yaşadık." ifadesini kullandı.

Libyalı yarışmacı birinci oldu

Dini gösterilerle devam eden törende 3 gün süren yarışmanın sonuçları açıklandı.

31 ülkeden katılımın olduğu yarışmayı Libya'yı temsil eden yarışmacı kazandı. Yarışmada Katarlı yarışmacı ikinci, Yemenli yarışmacı da üçüncü oldu. Filistin'den katılan yarışmacıya da seyirci ödülü verildi.

Türkiye'yi Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar temsil etti.

"Gazze, kanayan yaramız"

Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar, "Moskova'ya yarışma vesilesiyle ilk defa geldim. Buradaki atmosfer güzel. Müslümanların bir araya gelerek bu organizasyonu tertip etmeleri çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya katılanlarla etkileşim kurma fırsatı bulduğuna dikkati çeken Kırlar, "Ortak dil gelişiyor zaten. Kur'an-ı Kerim'in dili Arapça ile birbirimizle anlaşıyoruz. Farklı coğrafya ve kültürlerden din kardeşlerimizle bir araya gelip hem tatlı bir dille rekabet ediyoruz hem de güzel dostluklar oluşturuyoruz." dedi.

Kırlar, buraya gelmeden önce başka uluslararası yarışmalara da katıldığını ve bu yarışmalarda başarılar elde ettiğini, bu nedenle de Moskova'daki yarışmaya katılım için uygun görüldüğünü dile getirdi.

Gazze'deki duruma değinen Kırlar, şöyle konuştu:

"Maalesef, bu bizim kanayan yaramız. Şu anda dünyanın dört bir yanında hayatımıza normal haliyle devam ederken, yiyip içip gülüp eğlenirken, oradaki insanlar ne yiyor ne içiyor ne gülüyor ne de eğleniyor. Orası kan ağlıyor. Gönül istiyor ki İslam dünyası bir araya gelsin, oradaki zulme dur desin, İsrail, Yahudilerin orada yaptığı zulme engel olsun. Aslında buna gücümüz var ama cesaretimiz yok çünkü tüm Müslümanların bir araya geldiği bir dünyada Gazze, Filistin zulüm altında inlemez."

Dünyadaki Müslümanların Gazze konusunda birleşmelerinin gerektiğini belirten Kırlar, din kardeşi Filistinlilere güç diledi.

2022'de düzenlenen yarışmada Türkiye'den katılan yarışmacı birinci olmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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