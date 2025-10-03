22. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Bu yıl 22'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da yapılan törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Söyleşiler, imza günleri, kültürel ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı fuarda, yüzlerce yayınevi ve binlerce kitap okurlarla buluştu.

Törende konuşan fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, yıllardır fuarı Ankaralılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, binin üzerinde etkinlikle geniş kitlelere ulaşmayı, kitapları sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Rusya'nın konuk ülke olduğu fuarın onur konuğu yazar Yuriy Polakov da Maksim Gorki tarafından kurulan Rusya Yazarlar Birliği adına burada bulunduklarını kaydetti.

Çok kapsamlı bir heyetle geldiklerini ifade eden Polakov, aralarında çağdaş ve çocuk edebiyatı yazarlarının da bulunduğunu belirtti. İyi kitapların insanları daha iyi hale getirdiğini, kötü kitapların ise olumsuz etkilere yol açabileceğini anlatan Polakov, "Bugün iyilerle bir arada olmaktan mutluyum, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Kitap dünyaya farklı pencereler açıyor"

Türkiye'nin onur konuğu yazar Ayşe Kulin ise Ankaralılara teşekkür ederek, ilkokul yıllarını bu şehirde geçirdiğini, onur konuğu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençliğinde okuduğu Rus romanlarının kendisini etkilediğini belirten Kulin, "Keşke Rusçayı da öğrenmiş olsaydım, romanları kendi dilinde okumayı çok arzu ederdim." diye konuştu.

Kitapların hayatı değiştiren gücüne dikkati çeken Kulin, "Kitap çok önemli, size bilmediğiniz dünyaları, bilmediğiniz duyguları da getiriyor, dünyaya başka bir pencereden bakmanızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kulin, gençlere, "Kitaplarınız bol olsun, çok okuyun. Başka memleketlerden de okuyun, böylece başka kültürlerle tanışın." tavsiyesinde bulundu.

Rusya'nın maslahatgüzarı Aleksey İvanov ise Türk halkının okuma alışkanlığına dikkati çekerek, Türkiye'de kitapların günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiğini söyledi. İvanov, Rus edebiyatına gösterilen ilgiyi de vurgulayarak, bunun halklar ve kültürler arasındaki yakınlığın önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.

Programda ayrıca, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç da bir konuşma gerçekleştirdi.

AA Kitap da fuarda yerini aldı

Fuarın katılımcıları arasında Anadolu Ajansının AA Kitap da yer aldı.

AA Kitap standında Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve soykırımı gözler önüne seren "Tanık", "Sanık" ve "Kanıt" kitaplarının yanı sıra çeşitli güncel yayınlar da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Stantta ayrıca ajansın basılı ve dijital yayıncılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verilirken, okurlar hem kitapları inceleme hem de kurumun yürüttüğü yayıncılık faaliyetlerini yakından tanıma imkanı buldu.

Fuar, 12 Ekim'e kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.