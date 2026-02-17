Albüm: 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kayakla Atlama ve Serbest Stil Finalleri Sona Erdi
İtalya'nın Predazzo ve Livigno kentlerinde düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nda erkekler süper takım ve kadınlar serbest stil kayak big air finalleri yapıldı. Avusturya erkekler süper takımda altın madalya kazanırken, kadınlarda Kanadalı Megan Oldham birinci oldu.
PREDAZZO, 17 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Predazzo ve Livigno kentlerinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında kayakla atlama erkekler süper takım ve serbest stil kayak kadınlar big air finalleri gerçekleştirildi.
Predazzo'daki erkekler süper takım yarışında altın madalyayı Avusturya kazanırken Polonya gümüş, Norveç bronz madalyanın sahibi oldu. Livigno'daki kadınlar serbest stil kayak big air finalinde ise Kanadalı Megan Oldham altın, Çinli Gu Ailing gümüş ve İtalyan Flora Tabanelli bronz madalya elde etti.
Kaynak: Xinhua