Haberler

Albüm: 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kayakla Atlama ve Serbest Stil Finalleri Sona Erdi

Albüm: 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kayakla Atlama ve Serbest Stil Finalleri Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Predazzo ve Livigno kentlerinde düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nda erkekler süper takım ve kadınlar serbest stil kayak big air finalleri yapıldı. Avusturya erkekler süper takımda altın madalya kazanırken, kadınlarda Kanadalı Megan Oldham birinci oldu.

PREDAZZO, 17 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Predazzo ve Livigno kentlerinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında kayakla atlama erkekler süper takım ve serbest stil kayak kadınlar big air finalleri gerçekleştirildi.

Predazzo'daki erkekler süper takım yarışında altın madalyayı Avusturya kazanırken Polonya gümüş, Norveç bronz madalyanın sahibi oldu. Livigno'daki kadınlar serbest stil kayak big air finalinde ise Kanadalı Megan Oldham altın, Çinli Gu Ailing gümüş ve İtalyan Flora Tabanelli bronz madalya elde etti.

Kaynak: Xinhua
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı