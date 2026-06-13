LGS sınav süreci "Sınav Koordinasyon Merkezi"nden anlık takip edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav süreci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık izlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınav, ülke genelinde ve yurt dışında sorunsuz tamamlandı.

Sınava ilişkin süreç, Bakanlıkça oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık takip edildi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci başkanlığında ilgili genel müdürler, daire başkanları ve milli eğitim uzmanlarının yer aldığı Sınav Koordinasyon Merkezi'nde, sınavın sevk ve idaresi ile ilgili süreç izlendi.

Bu kapsamda güvenlik kameralarından okullar ve sınıflardaki sınav süreci canlı takip edildi.