EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM, 2026-EKPSS yerleştirme sonuçlarını duyurarak, engelli kamu personeli için tercih kılavuzuna göre yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi web sitesinden erişebilecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ösym Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
